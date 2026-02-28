Планински спасители: Пистите са обработени, времето е добро за туризъм в събота

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето в планините е ясно и тихо, температурите са между минус 8 и 0 градуса.

Съоръженията във всички зимни курорти работят. Пистите са обработени за практикуване за зимни спортове.

През последното денонощие няма инциденти в планините.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

