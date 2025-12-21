Планински спасители: Следете прогнозата и заредете телефоните

Снимки Булфото, архив

Фатален инцидент в Пирин планина от събота отново напомни колко опасни могат да бъдат зимните условия във високите части на планината. Турист загина, след като се подхлъзна и падна в пропаст в района на връх Вихрен.

Сигналът за инцидента е подаден около 11:30 часа в събота на дежурния спасител в база Банско. По думите на планинския спасител Благовест Обецанов веднага е взето решение за провеждане на спасителна акция и е поискан медицински хеликоптер, предаде Бтв.

Хеликоптерът е транспортирал двама спасители до труднодостъпен район на около 200–300 метра от мястото на инцидента. Те са достигнали бързо до пострадалия, но са установили, че той е починал.

По думите на спасителя ПСС това е бил най-бързият и ефективен възможен начин за реакция. От службата изразяват благодарност към екипажа на медицинския хеликоптер за бързото съдействие.

По информация на спасителите туристът е бил с неподходяща екипировка за зимните условия във високата планина. Районът е със стръмен и силно заледен терен на над 2500 метра надморска височина. Липсата на котки и каска е намалила шансовете за оцеляване при подхлъзването, посочват от ПСС.

От началото на зимния сезон сигналите за инциденти не са много, но най-честата причина остава подценяването на зимните условия и терена. Спасителите напомнят, че зимната планина изисква специална подготовка, опит и екипировка, както и умения за работа с нея.

ПСС съветва туристите:

да не тръгват сами в планината;

да следят прогнозата за времето;

да се съобразяват с по-късия зимен ден;

да разполагат с подходяща зимна екипировка;

да имат пълна батерия на телефона;

да сключват планинска застраховка.

При инцидент в планината най-бързият начин за реакция е сигнал на телефон 112, който може да бъде набран дори при липса на обхват на мобилния оператор. Важно е да е заредена батерията на апарата.

Планинските спасители отново апелират за повече отговорност и уважение към планината, особено през зимния сезон.

