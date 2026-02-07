Планински спасители: Времето е динамично, има мъгла и вятър

снимка: Булфото

Динамично е времето в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Във високите части е мъгливо и ветровито. На места превалява слаб дъжд, прехвърча и сняг. Температурите са сравнително високи, казаха от планинската служба.

Най-ниската измерена температура тази сутрин е на връх Ботев - минус 4 градуса, което е сравнително топло за сезона, добавиха от ПСС.

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от сняг, под 1500-1600 метра от дъжд. Ще духа силен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

