Планински спасители избавиха трима чужденци без подходяща екипировка край Боянския водопад

снимка: ПСС

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно и мъгливо, със снежна покривка около 15 сантиметра. На места има слаб вятър, посочиха от ПСС, предаде БТА.

Съоръженията по курортите работят.

За изминалото денонощие Планинската служба е помогнала на трима чуждестранни туристи в района до Боянския водопад. Сигналът е подаден около 20:00 ч. вчера. Туристите са били без подходяща зимна екипировка и без планинска застраховка. Софийският отряд на ПСС им е оказал помощ с помощта на туристически котки, с които да слязат по пътеката.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са валежите в Рило-родопската област и в района на Централен Балкан. Ще духа умерен вятър от югозапад. Около обяд снеговалежите ще отслабват. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

