Планински спасители помогнаха на пострадала в Пирин

Снимки: ПСС-Сандански

Жена със счупен глезен е спасена при изключително трудна акция в Пирин, проведена от планинските спасители, съобщават от ПСС Сандански.

Операцията е продължила над 10 часа и се е провела при тежки условия високо в планината, предава Нова телевизия.

Сигналът до телефон 112 е подаден в късния следобед на 1 август. След получаване на сигнала незабавно е сформиран екип от ПСС – Сандански.

Пострадалата туристка е била в премката между връх Зъбът и Яловарника. Извикан е хеликоптер, но той прави два неуспешни опита за кацане на изключително трудния терен. Така операцията продължава само като наземна.

В акцията участват четирима планински спасители, един стажант-спасител и трима доброволци. Заради трудния терен и настъпването на тъмната част от денонощието придвижването е било изключително трудно, казват от ПСС.

Екипът достигна до пострадалата късно вечерта. На място ѝ е оказана необходимата първа помощ, след това е обездвижена и поставена в специализирана транспортна количка. Следва транспортирането ѝ през сложен високопланински терен.

Първоначално планът предвиждал сваляне към хижа „Беговица”, но на място е взето друго решение. Заради лошия терен евакуацията е насочена към хижа „Пирин”. Този маршрут е избран като по-подходящ за безопасното извеждане на пострадалата. Въпреки това разстоянието е дълго, а условията – изключително тежки.

За финалния етап на акцията е осигурен транспорт с бус на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-Сандански.

Акцията завършва около 5:00 ч. сутринта.

След дълги часове усилия пострадалата жена е изведена безопасно от планината, съобщават от ПСС.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!