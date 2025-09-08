Планински спасители помогнаха на туристи, загубили се в "Парангалица"

Кадър Youtube

Условията за туризъм в планините са добри. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК).

Към 8:00 ч. температурите са били 10-15 градуса, като се очаква да се повишат.

Съоръженията в курортите работят според летния им график.

Спасителите от отряда в Благоевград са помогнали снощи на туристи, загубили се в резерват „Парангалица“. Акцията е завършила успешно.

