Планински спасители предупреждават: Карането извън маркираните писти крие големи рискове

Не можем да забраним на нито един турист да ходи където пожелае в планината, но предупреждаваме, че карането извън маркираните писти крие големи рискове.

Това заяви пред БНР Благовест Обецанов от Планинската спасителна служба, отряд "Банско", ръководител на доброволческия отряд на планинските спасители там, който се състои от над 40 души.

Никой да не тръгва сам и да не предприема самостоятелни спускания извън ски пистите, съветва той.

Няма зони за фрирайдъри и извънпистово каране. Същевременно и ските, и сноубордът стават все по-модерни, а младите хора търсят все по-силни изживявания, затова карането извън пистите набира скорост и става по-популярно, коментира спасителят в предаването "Хоризонт до обед".

Има обаче и интерес от млади хора да се обучават в делото на планинското спасяване, отчита Обецанов.

В планината е истинска зима, но има опасност от лавини, отбеляза той и препоръча да се следи бюлетинът на Българската лавинна асоциация.

