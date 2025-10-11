Планински спасители предупреждават за лоши условия днес

сноимка: Булфото

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Времето е облачно и мъгливо, по билата на планините има ураганен вятър. Температурите са от минус 2 до 5°.

Вчера планинските спасители са оказали помощ на двама души, които са се загубили. Те са открити и заведени на сигурно място, посочиха от ПСС на БЧК.

