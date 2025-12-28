Планински спасители предупреждават за ураганен вятър над 100 км/ч

снимка: Deyan Vasilev, Уикипедия

От Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст съобщиха за БТА, че условията в планините са с отрицателни температури, мъгла, силен до ураганен вятър, на места с пориви над 100 км/ч. Много от съоръженията във високата планина няма да работят днес заради вятъра.

Условията за туризъм са лоши, предупредиха спасителите.

Най-голяма снежна покривка има в Пирин.

На места има опасност и от образуване на лавини. Има предпоставка вятърът да създаде навявания

През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи, казаха още от ПСС.

