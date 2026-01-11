Планински спасители предупреждават за висок риск от лавини

снимка: Пискабей

Има сериозни снегонавявания в планините и вероятност да се увеличи лавинната опасност, съобщават от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК).

Температурите в планините варират от минус 3 до минус 11 градуса. Облачно и мъгливо е, като на места има слаб снеговалеж и духа умерен вятър.

Снежната покривка варира от пет-шест см до 30 см. През целия ден в планините ще бъде мъгливо и ще се усили вятърът, съобщиха още от ПСС, цитирани от БТА.

Снощи към 20 часа е подаден сигнал за инцидент за човек с травма на крака, който се намира в заслон „Леденото езеро“ под връх Мусала. В момента има акция по свалянето му. Екип от Боровец от шест души е в процес на транспортирането му от заслона до болнично заведение.

От ПСС съветват туристите да подходят с внимание и да имат предвид, че планината днес не е за разходки, тъй като има слаба видимост, няма пъртини и продължава да има пренос на сняг. След всеки обилен снеговалеж се повишава лавинната опасност, предупреждават от ПСС.

