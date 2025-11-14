снимка: Булфото,архив

Планинските спасители набират стажанти, става ясно от публикация на ПСС - София. Всеки, който усеща планината като своя територия, може да кандидатства. Сред изискванията е възрастов диапазон между 18 и 40 години.

„Има удовлетворение, което не може да се купи. То идва, когато подадеш ръка. Когато върнеш някого жив от планината“, отбелязват от ПСС, видя Нова тв.

Кандидатури за стажантската програма се приемат до средата на декември. Необходима е кратка автобиография и мотивационно писмо. „Разкажи ни защо искаш да бъдеш планински спасител. Кое те мотивира, с какво ще ни помогнеш, за да сме по-успешни като организация, какво ще загубим, ако не си част от отряда“ - това са част от насоките от ПСС.

Одобрените стажанти ще преминат изпит, по време на който ще бъдат оценявани уменията им за каране на ски в различни терени. Ще има и тест по топография, алпийска подготовка и оказване на първа помощ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!