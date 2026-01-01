Планинските спасители предупреждават за лавинна опасност на Витоша

Пискабей

На Витоша е слънчево, но има лавинна опасност, пътеките са заледени, а температурите варират между минус 21 и минус 11 градуса, съобщиха от Планинската спасителна служба пред БТА.

Времето е ясно с умерен до силен вятър във високите части на планините. На места се очаква да има преминаваща мъгла. Пътеките са заледени, не трябва да се навлиза в лавиноопасни терени, предупредиха от службата. Добрата новина е, че през последното денонощие няма изгубени и пострадали туристи.

Преди ден от Планинската спасителна служба поясниха, че нямат договорни отношения с фирмите, обслужващи следните ски зони: „Картала” в Рила, „Безбог“ в Пирин и „Осогово“ в Осогово, както други по-малки ски зони. В тези райони ПСС при БЧК не осигурява спасяване на скиори и сноубордисти.

При настъпване на инцидент планинските спасители ще реагират по стандартния ред като при нещастен случай в планината, съгласно тактическия план на отряда на ПСС, отговарящ за съответния район. От пострадалите ще се изисква валидна планинска или друга застраховка, която покрива разходите на ПСС при БЧК.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!