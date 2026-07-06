Планинските спасители с постоянни дежурства на Рилските езера

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Постоянни дежурства започват от днес планинските спасители от отряда в Дупница на Седемте рилски езера. Всеки ден ще има екип по циркуса, за да реагира на подадени сигнали за инциденти или ситуации.

Също от днес се забранява движението на МПС към подстъпите за Седемте езера с изключение на специализираните автомобили по единствения път на терена, който е горски, а в началото има поставена метална бариера, информира БНР.

Отрядът спасители вече разполага с добре оборудвана база при информационния център до хижа Рилски езера, което намалява времето и дава по-добри възможности за действие при възникнали ситуации, казва спасителят Божидар Джокин:

"Всеки ден, да, но само през деня. Денонощни дежурства нямаме. Поне до 15 септември ще бъдем, след това вече не знам. Зависи от много неща. Туристите задължително трябва да имат застраховка, за да нямат проблеми после".

Потокът от посетители и планинари по циркуса се увеличава всеки ден, доста са и чужденците - основно от Израел. След 20 юли в района се качва и екип, който започва подготовката за лагера на Бялото братство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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