Планинските спасители с предупреждение към туристите

снимка: Булфото

Много добри са условията за туризъм в планините днес. Това съобщи за БТА Ася Джамбазова от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст.

Времето е ясно и слънчево, каза дежурният спасител и посъветва туристите да си носят вода, както и да бъдат добре подготвени и екипирани при планински преходи.

Във връзка с високите температури и опасността от пожари в цялата страна особено важно е да не се палят огньове и да не се хвърлят фасове и недоизгасени цигари в гората, предупреди Джамбазова.

