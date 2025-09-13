Планинските спасители с предупреждение към туристите

снимка: Булфото

Добри са условията за туризъм в планините, но следобед се очаква заоблачаване, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините преди обяд облачността ще е по-значителна над Стара планината и Родопите, а след обяд увеличение на облачността ще има и над повечето масиви от Югозападна България. Най-високите части ще бъдат обхванати и от облаци. На отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток и ще бъде слаб и умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 21°, на 2000 метра - около 14°.

От ПСС посочиха, че през изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи.

