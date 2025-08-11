Планира се голяма промяна за шофьорите от 1 февруари

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Голяма промяна за шофьорите се планира от 1 февруари следващата година. Това е еднодневна винетка, съобщи Нова телевизия.

Предвижда се еднодневната винетка за превозните средства до 3,5 тона да влиза в сила от часа на покупката и да е валидна 24 часа. Това се посочва в предлаганите промени на Наредбата за таксуването и преминаването по платената републиканска пътна мрежа.

Промяната ще се отрази в това, че ако днес сме закупили еднодневна винетка в 19 часа, тя ще е валидна до 18:59 на утрешния ден.

Все още се обсъжда каква да бъде цената, но очакванията са тя да бъде до 50 от стойността на седмичната винетка, която към момента е 15 лв.

От Нова припомниха, че към момента най-евтината винетка за леки автомобили до 3,5 тона е уикенд винетката, която струва 10 лева. Седмичната винетка е 15 лева, месечната - 30 лева. Тримесечната винетка струва 54 лева, а годишната - 97 лева.

