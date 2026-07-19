Планираният "28-ми режим" на ЕС поражда опасения за възнагражденията и правата на европейските работници

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Може ли Европа, в стремежа си да се превърне в рай за предприемачите, да се окаже ад за работещите? Именно този въпрос повдига проектът „И Ю Инк.“ (EU Inc.) – нов европейски правен статут за дружествата, известен и като „28-мия режим“, който според синдикатите и някои евродепутати може да подкопае социалните права, пише Франс прес, цитирана от БТА.

Предложеният през март от Европейската комисия нов режим трябва да позволи дружество да се регистрира изцяло онлайн за по-малко от 48 часа, без начален капитал и при сведени до минимум административни формалности и разходи.

„На пръв поглед това изглежда просто техническо предложение в областта на корпоративното право“, обяснява Маркус Майер-Ердман, експерт в Европейския синдикален институт (ETUI), който е свързан с Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC).

„Редица основни елементи обаче - като възнагражденията, защитата на работниците, индивидуалните права и правилата за освобождаване от работа - биха могли да загубят практическото си значение, ако ЕС приеме предложението в сегашния му вид“, предупреждава той.

Европейската комисия нееднократно отхвърля опасенията, че новият статут би позволил заобикаляне на националното трудово и данъчно законодателство. Тези уверения обаче не са достатъчни, за да успокоят духовете.

Ако предложението бъде прието, „първата последица ще бъде отслабването на правото на работниците да бъдат представлявани в управлението на дружествата“, предупреждава финландската евродепутатка Ли Андерсон от парламентарната група „Левицата“ в Европарламента.

По думите ѝ новият режим ще позволи на компаниите „да се регистрират там, където стандартите са най-ниски, с безпрецедентна лекота“.

„Всички са съгласни, че ЕС трябва да насърчава развитието на иновативните предприятия. Проблемът е, че Европейската комисия е избрала неограничен обхват на приложението“, смята експертът от синдикалния институт.

Според него някоя мултинационална компания в бъдеще би могла да използва режима „И Ю Инк.“ за корпоративно преструктуриране с цел да сведе до минимум законовите и социалните си задължения.

Това би могло да стане например чрез създаване на сложни структури от холдингови дружества и дъщерни компании със статут „И Ю Инк.“, така че те да останат под праговете, след които служителите имат право на представителство.

Тези опасения се приемат много сериозно от Европейския парламент, чийто членове са решени да преработят текста, за да защитят правата на работещите, отбелязва АФП.

Докладчикът на Европейския парламент по проекта „И Ю Инк.“ - германският евродепутат Рене Репази от Групата на социалистите и демократите (S&D), вече предложи цял пакет от изменения в регламента.

В коригираната версия той настоява правилата, приложими за служителите, да бъдат тези на страната, в която те действително работят, а не на страната, в която е регистрирано дружеството „И Ю Инк.“, за да се предотврати социалният дъмпинг.

„Без такова ограничение една компания може да разположи дейността си и своите служители навсякъде в Европа, извън страната в която е регистрирана. Това отваря широко вратата за стратегии за оптимизация“, обяснява Репази. Той предлага също някои сектори, като ресторантьорството и строителството, да бъдат изключени от режима „И Ю Инк.“

Макар да приветства тези предложения, Ли Андерсон настоява за „много по-силни защитни механизми“. Тя изразява и опасенията си от намерението на Европейската комисия новият режим да бъде приет до края на годината с аргумента, че е необходимо спешно да се повиши конкурентоспособността на европейската икономика.

„В регламента ясно е записано, че той не засяга трудовото право, което остава правото на държавата, в която работи служителят“, посочва евродепутатът от центристката група „Обнови Европа“ Паскал Канфен.

„Важно е обаче предложението да не поражда косвени ефекти, които да позволят злоупотреби“, допълва той. Канфен, който е преговарящ по проекта от „Обнови Европа“, казва, че поддържа постоянен диалог с френските и европейските синдикати, за да обсъжда възможните защитни мерки и да гарантира, че правата на работещите ще бъдат взети под внимание.

Френският евродепутат призовава също за „по-добро разясняване“ на някои теми, сред които опциите за придобиване на акции - форма на възнаграждение, широко използвана от стартъпите, чието разпространение „И Ю Инк.“ цели да насърчи.

„Някои синдикати се опасяват, че опциите върху акции могат да заместят заплатата. Във Франция обаче те нямат такъв ефект – по-скоро представляват допълнителен стимул, който помага на една компания да привлече даден служител вместо друга“, казва Канфен.

„Този модел трябва да бъде приложен в цяла Европа, за да се улесни дейността на предприемачите, какато и за да получат служителите възможност да участват в капитала на своите компании“, допълва той.

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