Планират основен ремонт на най-проблемните улици във Варна

Снимка S.T, Виждам те КАТ-Варна

Властта във Варна обяви свой приоритет.

Улиците в най-тежко състояние във Варна да бъдат включени в програма за основен ремонт. Това указание са получили районните кметове във Варна, съобщиха от общинския пресцентър.

Обсъдена е била и новата процедура за възлагане на пътна рехабилитация, която ще е на стойност 730 000 евро и разпределението на средствата между районите. Предвижда се 29,5% от бюджета да бъдат насочени към район "Приморски", 24,5% - към "Одесос", 19,5% - към "Младост", 14,5% - към "Владислав Варненчик" и 12% - към "Аспарухово". Разглежда се и възможност в новата процедура да бъдат заложени отделни средства за населените места, вместо те да се осигуряват от бюджетите на районите, допълват от Община Варна.

В частта за текуща поддръжка на уличното осветление експертите са обсъдили възможността авариите по основни булеварди като "Девня" и "Васил Левски" да не се покриват от бюджетите на районите, тъй като това изчерпва значителна част от техния ресурс, информира Радио Варна.

