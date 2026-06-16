Планират цялостна паспортизация на дърветата във Варна

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Паспортизация на дърветата във Варна ще бъде заложена като приоритетна мярка в проектобюджета на общинската дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“. Предвижда се обследването да започне от Морската градина и район „Одесос“, където се намират най-старите дървета в града. Голяма част от дърветата в централната част на Варна са на възраст между 60 и 90 години.

Това стана ясно по време на заседание на комисията по опазване на околната среда към Общинския съвет, на което беше изслушан директорът на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ Тихомир Тимов, предаде репортер на Moreto.net.



Изготвянето на паспорт включва заснемане на всяко дърво, визуален оглед и обследване със специализирана апаратура. Всичко това ще даде точна информация за състоянието му.



По думите на Тимов предложението е процесът да започне от Морската градина и район „Одесос“, тъй като това са най-посещаваните части на града и там се намират най-старите дървета.



„За едно дърво ще са необходими около 20 евро за обследването“, посочи директорът. Данните от паспортизацията ще позволят да бъдат предприети последващи действия за премахване на опасните дървета и засаждането на нови.



Друга мярка, която общината подготвя, е преструктуриране на дейността по озеленяване. В момента тя е част от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ и се изпълнява от четирима служители, като има и разпределени специалисти по райони.



Предвижда се създаването на отдел или специализирано звено с минимум 10 души, което да отговаря централизирано за зелената система на Варна. Според Тимов това ще стане без разкриване на нови щатни бройки, като служители ще бъдат пренасочени от районните администрации.



Зам.-кметът Димитър Кирчев коментира, че през годините във Варна са били засаждани неподходящи дървесни видове, сред които и липи, които развиват повърхностна коренова система и често повреждат тротоарните настилки. По думите му голяма част от дърветата са засаждани на неподходящи места с тесни тротоари и в непосредствена близост до сгради.



„В годините тези дървета не са поддържани правилно и е допуснато формирането на големи корони. При засаждането не са поставяни ограничители на кореновата система“, посочи Кирчев.



След проведени срещи и обучения със специалисти общият извод е, че трябва да започне поетапна подмяна на част от дървесните видове и на опасните дървета, каза Кирчев.



„Това е непопулярно решение, което трудно може да бъде обяснено на хората“, заяви той, като допълни, че става въпрос за значителен процент от дърветата в града.



Според предварителните разчети в Морската градина има около 10 000 дървета, а приблизително толкова са и в район „Одесос“. Това означава, че само обследването на дърветата в двата района би струвало около 400 хил. евро. Вероятно между 30 и 40 процента от дърветата могат да се окажат за премахване, като разходът за отстраняването на едно дърво е около 400 евро.



По време на заседанието беше обсъдена и темата за компенсаторните програми за озеленяване. От администрацията посочиха, че около 80% от новозасадените дървета са именно по такива програми. През миналата година в града от общината са засадени едва около 200 нови дървета.



Участниците в компенсаторните програми имат ангажимент да поддържат насажденията в продължение на две години, като администрацията извършва периодични проверки и издава предписания при необходимост. Контролът обаче е затруднен заради големия брой действащи програми, които към момента са около 100.

Редактор "Екип на Петел",

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