Планов ремонт на ВиК оставя без вода до късно вечерта много абонати във Варна

Пиксабей

На 13 август, сряда, предстои да бъде извършен планов ремонт от ВиК Варна, съобщават от дружеството.

Ремонтът ще започне от 9:00 часа и ще продължи до 21:00 ч.

Засегнати ще бъдат абонатите на летище Варна, част от м-ст Ментеше и района около КАТ Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!