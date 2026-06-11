Планов ремонт оставя за 12 часа без вода днес абонати във Варна и региона

Пиксабей

Поради планов ремонт без водоподаване от 08:00 ч. до 20:00 ч. на 11 юни, днес, ще бъдат абонатите на част от варненския ж.к. "Вл. Варненчик" от блокове от №301 до блок №304, както и Автосалоните, и района около магазините "Джъмбо" и "Кауфланд".

Плановият ремонт ще засегне също абонатите на част от гр. Игнатиево и част от гр. Аксаково, но и тези от местност Ментеше, съобщават от ВиК Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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