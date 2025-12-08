Планов ремонт ще остави без вода 11 села на община Балчик

Снимка: Пиксабей

ВиК – Добрич предупреждава за планов ремонт на помпена станция Оброчище, заради което ще бъде прекъснато водоподаването в редица населени места от община Балчик на 9 декември. Временно без водоподаване ще са селата Ляхово, Храброво, Сенокос, Карвуна, Пряспа, Дропла, Змеево, Дъбрава, Кремена; Царичино и Кранево. От водното дружество молят жителите на упоменатите райони в областта да приемат извинения за причинените им неудобства.

Този път ни предупредиха да се подготвим предварително с необходимите количества вода, коментира за Радио Варна кметът на село Сенокос Красимир Георгиев. Припомням, че в началото на месеца той и негови колеги от района внесоха протестна декларация до министъра на регионалното развитие и отговорните институции в държавата срещу системното безводие. Обявиха, че ще предприемат ответни действия, изразяващи се в затваряне на пътища, до отстраняване на ВиК проблемите на населените места, станали, по думите им, нетърпими. До блокада на пътни артерии не се стигна, след като водата се върна по чешмите.

Началникът на район Балчик Димитър Николов обясни, че още във вторник е планирано ремонтът да приключи, което означава, че би следвало системата да се напълни и водоподаването да се нормализира на следващия ден - 10 декември.

Междувременно на страницата си ВиК Добрич уведомява всички заинтересовани лица и общественост за инвестиционното си предложение: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Добрич, гр. Балчик и гр. Каварна; реконструкция и модернизация на ПСОВ Албена, изграждане на отвеждащ колектор и дълбоководно заустване; реконструкция и модернизация на ПСОВ Каварна; изграждане на дълбоководно заустване след ПСОВ Балчик“. Предвидена е модернизация и подмяна на помпени агрегати в няколко помпени станции: ПС Приморци, ПС Минково, ПС Оброчище, ПС Балчик 1 и 2, ПС Батова 2, ПС Одринци и ПС Алмалии, както и прилежащите им съоръжения за обеззаразяване и дезинфекция на водата.

Подробна информация е налична в РИОСВ – Варна, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4; e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, тел.: +359 52 678845, както и във „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич, e-mаil: info@vikdobrich.bg. Там се приемат и писмени становища и мнения.

