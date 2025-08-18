Плащаме по 240 лева за дистанционен водомер и 100 лева за модул

Пиксабей

Реформа във ВиК сектора предвижда новият Закон за ВиК. Това е един от очакваните резултати- синхронизиране на нашето законодателство с европейското. Този закон е и опит да се решат някои от проблемите на ВиК операторите, които са от години.

"ВиК операторите на практика са търговски дружества, които не могат да влияят на законодателството, така че работим с това, с което разполагаме", обясни управителят на ВиК- Видин Илко Илиев пред БНР.

Само град Белоградчик и село Киряево са на воден режим в област Видин. Причината за режима е силно намалелият дебит на водоизточниците и повишеното потребление през летните месеца, както и по-големят брой аварии.

"Опитваме се графиците да ги правим така, че минимално да ощетяваме абонатите, но в крайна сметка винаги е неприятно."

Белоградчик се водоснабдява от три речни водохващания- две са в района на Чупрене- Репляна и едното е в района на Стакевци.

Речните водохващания са най-чувствителните водизточници на промените в климата. Тези речни водохващания освен Белоградчик водоснабдяват над 20 населени места от три общини.

"Има доста населени места, в които сме буквално на ръба. Засега издържаме без режим. Това са пак основно населени места, които се водоснабдяват или от речни водохващания, или от плитки кладенци, при които понижението на дебитите се отразява най-силно. Да кажа, че тук за Видин и Видинска община няма такъв проблем. Тук имаме даже по-голям резерв в дебитите, отколкото ни е необходим. Така че Видинска община, според мен, никога няма да бъде застрашена от воден режим, заради липса на вода на водоизточника", каза още Илко Илиев.

В новия Закон за ВиК има предвидени мерки за инвестиции в реконструкция във ВиК мрежата, но всичко е свързано с финансов ресурс. Законът не може да осигури финансов ресурс. Необходимите инвестиции във ВиК сектора са огромни, допълни управителят на ВиК Видин:

"През миналия век повечето водоснабдителни системи са изграждани в един период от да кажем едни 20-30 години, което означава, че те почти едновременно се амортизират и остаряват."

Собственик на мрежите са общините, които имат много по-лесен достъп да кандидатстват по европейски програми за инвестиции във ВиК инфраструктурата.

Ремонта пред Здравната каса във Видин Илко Илиев коментира така:

"За Здравната каса очакваме тази седмица или най-късно другата седмица да възстановим настилката по булеварда и да приключим тази част от колектора, към която са най-чувствителни гражданите на Видин. Защото знаете там това създава доста неудобства на живущите. Остава да се изпълни една шахта в оста на улица "Цар Александър II", но тази шахта изпълнението ѝ ще започне след като възстановим настилката по булеварда."

Законопроектът не задължава абонатите да си подменят водомерите с такива за дистанционно отчитане, обясни още Илко Илиев. И в момента действащата нормативна уредба позволява дистанционно отчитане на водомерите. В нормативната уредба е записано, че индивидуалните водомери, които се монтират, задължително трябва да са с импулсни изводи, които да позволяват дистанционно отчитане. Проблемът е финансов. Модулите за дистанционно отчитане, с които може да се оборудват съществуващите водомери или пък водомери, които имат вградени такива модели, са много скъпи. Един модул за дистанционно отчитане е над 100 лева, а водомерът- 240 лева.

ВиК е собственик на водомерите на сградните водопроводни отклонения. Всички водомери след общия водомер са собственост на абонатите. Ако искат да се отчитат дистанционно трябва да си подменят водомерите или да ги дооборудват, обясни още Илко Илиев. Това обаче е възможно, когато цялата сграда е с подобни водомери.

ВиК дружеството е монтирало масово такива водомери под формата на пилотни проекти в селата Чичил и Цар Петрово.

"И резултатите са много добри. На практика това е едно много добро решение. И за ВиК дружеството, защото отчитаме едновременно, коректно получаваме цялата информация, и за самите абонати, защото отпада необходимостта да осигуряват физически достъп до водомера", допълни Илко Илиев.

В областта има около 37 хиляди сградни водопроводни отклонения.

"Ако това го има в цената на водата и ни одобрят такава инвестиция в цената на водата ние ще го направим, за нас е много по-добър вариант."

В Закона за ВиК е предвидено цената на водата за абонатите да е двукомпонентна. Едната е цена за кубик, а втората- така наречената такса достъп до услугата. Смисълът на тази такса е да покрива част от реалните разходи на ВиК дружествата да поддържат сградните водопроводни отклонения в техническа изправност.

