Плащаме по 3,03 евро за кубик вода във Варна от днес
Снимка: Пиксабей
От днес поскъпва цената на водата във Варна. За кубик ще плащаме по 3,03 евро, като увеличението е с малко над 6,5%, посочва Радио Варна.
Това показват данните за тарифите на водоснабдителните услуги, публикувани на сайта на ВиК - Варна. Досега водата струваше 2,84 евро за кубик.
Поскъпват трите компонента, които формират крайната стойност.
Доставката на питейна вода за битови и приравнени към тях потребители, таксата за отвеждане на отпадъчни води и цената за пречистване.
