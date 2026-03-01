реклама

Плащаме по 3,03 евро за кубик вода във Варна от днес

01.03.2026 / 12:28 1

Снимка: Пиксабей

От днес поскъпва цената на водата във Варна. За кубик ще плащаме по 3,03 евро, като увеличението е с малко над 6,5%, посочва Радио Варна.

Това показват данните за тарифите на водоснабдителните услуги, публикувани на сайта на ВиК - Варна. Досега водата струваше 2,84 евро за кубик.

Поскъпват трите компонента, които формират крайната стойност.

Доставката на питейна вода за битови и приравнени към тях потребители, таксата за отвеждане на отпадъчни води и цената за пречистване.

Коментари
1
0
kjk (преди 36 минути)
Рейтинг: 186911 | Одобрение: 19556
Подводен камък на герберите изплува!!!;)НамусенГняв

