Плащане без ПИН до 100 лева спасява картите от източване с джаджа

Безконтактните плащания се превърнаха в неразделна част от ежедневието на съвременния потребител. Достатъчно е само едно докосване на картата, телефона или смарт часовника до терминала и покупката е завършена за секунди. Удобството е неоспоримо. Липсата на физическа размяна на пари или поставяне на картата в устройство спестява време и минимизира контакта, особено в контекста на нарастващата дигитализация и стремежа към безкасово общество. Но колко сигурен е този процес всъщност? Има ли опасност за парите на потребителите, използващи безоткатни плащания, предаде OFFnews.bg

Технологията зад безконтактното плащане

В основата на безконтактните разплащания стои технология, наречена NFC (Near Field Communication). Това е разновидност на радиочестотната идентификация, която позволява безжична комуникация на кратко разстояние. Тя се използва при мобилни устройства, които имат интегрирани дигитални портфейли. При плащане терминалът и картата обменят криптирани данни, което прави транзакцията изключително бърза и ефективна.

Всяка безконтактна транзакция се базира на уникален динамичен код, който се генерира за всяко отделно плащане. Това означава, че дори при евентуално прихващане на данните от злонамерено лице, те не могат да бъдат използвани повторно. Този принцип отличава NFC технологията от по-старите методи, като магнитните ленти, при които данните са статични и по-уязвими.

Реалните рискове – митове и факти

Въпреки високата степен на защита, страхът от злоупотреби с безконтактни карти продължава да съществува. Най-разпространеният сценарий, който често се появява в медиите, е възможността измамник да се приближи до нечия чанта или джоб с устройство, което „прочита“ картата и извършва неоторизирана транзакция.

На практика този риск е силно преувеличен. За да се извърши плащане, е необходимо устройството и терминалът да бъдат на много малко разстояние един от друг, а повечето банки и платежни оператори имат лимити за безконтактни плащания без ПИН – обикновено до 100 лева. Освен това системите за разпознаване на подозрителна активност засичат необичайни модели на плащане и автоматично блокират картата.

Банките и операторите инвестират сериозни ресурси в усъвършенстване на защитните механизми – от криптиране на данните, през двуфакторна автентикация при мобилните приложения, до постоянен мониторинг на транзакциите. Потребителят, от своя страна, може да допринесе за сигурността чрез прости, но ефективни мерки.

Практични мерки за защита

Най-важното правило е редовното следене на банковите извлечения. Много от мобилните приложения на банките и небанковите финансови институции изпращат незабавни известия при всяка транзакция, което позволява бърза реакция при съмнение за злоупотреба.

Полезно е и да се използват портфейли или калъфи с вградена rfid защита, които блокират опитите за неоторизирано четене на картата. Макар вероятността от подобен сценарий да е малка, това е допълнителен слой сигурност, който предоставя спокойствие.

При използване на мобилни устройства за плащане, препоръчително е да се активира биометрично удостоверяване, което може да бъде чрез пръстов отпечатък или лицево разпознаване. Така дори при изгубен телефон, достъпът до платежните данни остава блокиран.

Сравнение с традиционните методи

Парадоксално, но статистиката показва, че безконтактните плащания са по-сигурни от традиционните. При плащане с физическо поставяне на картата в терминал, данните преминават през повече процеси, което увеличава потенциалните точки на уязвимост. Освен това, при безконтактните транзакции няма риск от скимиране – техника, при която престъпници копират информацията от магнитната лента на картата.

Бъдещето на плащанията – дигитална еволюция

Тенденцията е ясна – безконтактните разплащания ще продължат да доминират. Вече се разработват технологии за плащане чрез биометрични данни, като отпечатъци и лицево разпознаване, което ще направи процеса още по-сигурен.

Развитието на изкуствения интелект и машинното обучение ще играе ключова роля в засичането на измами. Алгоритмите вече могат да анализират поведението на потребителите в реално време и да идентифицират подозрителни действия, преди да се случи финансовата загуба.

Безконтактните плащания не са само удобство, а част от модерната концепция за сигурна и бърза финансова среда. Въпреки съществуването на рискове, технологиите за защита се развиват с темп, който далеч изпреварва методите на потенциалните измамници.

Истината е, че сигурността зависи както от технологиите, така и от информираността на потребителя. Когато се спазват основните препоръки за защита, използването на безконтактна кредитна карта или мобилно приложение е не само безопасно, но може да бъде и значително по-надеждно от редица традиционни начини на плащане.

Безконтактното бъдеще вече е тук и то е по-сигурно, отколкото повечето си представят.

