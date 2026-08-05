Плащането с банкови карти в автобусите във Варна предстои

кадър: Петел

Варненци все още не могат да плащат пътуването си в градския транспорт директно с банкова карта, но това е сред следващите стъпки при въвеждането на новата билетна система. Това съобщи директорът на общинското предприятие ТАСРУД Александър Велинов в ефира на Радио Варна.

Новите валидатори в автобусите вече разполагат с модули за безконтактно плащане. В момента обаче се провеждат административни процедури по избор на банка партньор, която да обработва плащанията, обясни той.

След сключването на договор ще бъдат извършени необходимите сертификации с Visa и Mastercard, а след това гражданите и гостите на Варна ще могат да заплащат превоза си само с доближаване на банковата карта до валидатора, допълни Велинов.

Междувременно новото приложение "ТTtickets Varna" позволява закупуване на билети и с банкова карта, както и чрез дигитализирани карти в Google Pay и Apple Pay. Билетът обаче трябва да бъде валидиран в превозното средство, а срокът му на валидност започва да тече от момента на валидирането, а не от покупката.

Редактор "Екип на Петел",

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