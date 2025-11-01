Плащащите с Изипей са уведомени: Първите две тегления са безплатни с картата, следващите по 50 стотинки

Кадър Изипей

Безплатна и без такса поддръжка, картата на EasyPay вече има 200 000 клиенти

За три години платежната карта на EasyPay достигна 200 000 лоялни потребители. Тя е подобна на всяка дебитна карта, но има няколко ключови разлики в полза на картодържателите. Може да се вземе веднага, само с едно идване на каса, издава се безплатно и няма такса за месечна поддръжка, а първите две тегления на който и да е банкомат в страната също са безплатни. Всяко следващо теглене е само 50 ст.

