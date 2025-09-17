Плащат 2 хиляди лева на "бай Иван" за смяна на 100 000 лева в евро

Пиксабей

Внасянето на до 10 000 лева е без никакви формалности, но за по-големи суми банките искат декларация за произхода на средствата. За някои това се оказва проблем - ако става думи за "сиви" или направо криминални доходи. Затова заобикалят банките и търсят други варианти, предаде Сега

В последните месеци процъфтява особен бизнес - в социалните мрежи посредници предлагат да уредят въпроса срещу малък комисион. В набираща популярност група във "Фейсбук", например, някой си "Иван Иванов", с прясно регистриран профил, твърди, че може да обмени на желаещи от София и околностите по 10 000 лева, без да ги пита откъде са парите и без да се налага да попълват декларации, които може са привлекат вниманието на НАП. Ако има заможен гражданин, който разполага със 100 000 лв., ще получи малко над 51 000 евро по официалния курс срещу заплащане на 2000 лева за услугата.

В "Телеграм" пък се радват на огромен интерес групи, в които се рекламира крипто разкешване - тоест клиентът плаща левове и купува криптовалути. Сега те предлагат и по-простата услуга - обменят левове в евро. Една от многобройните оферти е за "чейндж" в рамките на 12 часа по курс от 1,74 лв. за евро. За по-големи суми - над 60 000 лв., трябва да се пусне поръчка, която се изпълнява до 48 часа, като курсът може да е различен.

