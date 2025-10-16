Плащат 75 милиона паунда за нова звезда във футбола

снимка: Пиксабей

Манчестър Сити има готовност да плати 75 милиона паунда за халфа на Нотингам Форест Елиът Андерсън, който започва да се утвърждава като новата звезда на Англия след добрите изяви както в клубния си, така и в националния отбор. Според "Мирър" Джосеп Гуардиола харесва много 22-годишния полузащитник и иска клубът да го привлече през лятото. Нико Гонсалес не може да се наложи, а Родри продължава да има доста сериозни проблеми с физиката си, така че Пеп е твърдо решен да подсили още отбора си в средата на терена. Според "Мирър" той обаче ще срещне сериозната конкуренция на Челси, допълва Спортал.

Нотингам Форест взе Андерсън през 2024 година, като плати за него 35 милиона паунда на Нюкасъл. Добрите му изяви не останаха незабелязани от селекционера на Англия Томас Тухел, който през август го повика за първи път в националния отбор. Оттогава той вече записа три мача за "трите лъва" и бе един от най-силно представилите се играчи в селекцията на германеца. Със сигурност той ще отиде и на Световното първенство през следващата година, стига да няма проблеми с контузии. Вероятно кандидатите за него ще се опитат да уредят трансфера му още преди Мондиала, защото при добри изяви цената му може да скочи още повече.

