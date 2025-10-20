Плащат по 500 000 евро на служител за напускане на работа в "Мерцедес"

Пиксабей

Mercedes-Benz стартира огромна програма за доброволно напускане, по която служителите могат да получат до половин милион евро обезщетение. Досега около 4000 служители са се възползвали от предложението, като компанията е направила оферта на 40 000 души, предаде Аутомедия Инвестор.

Това е една от най-големите програми за доброволно напускане в историята на германската автомобилна индустрия. Тя има за цел да помогне на производителя да се подготви за по-трудни времена и да ускори преструктурирането в ключови отдели. Ола Калениус, главен изпълнителен директор на Mercedes-Benz Group, който в момента е ръководител на асоциацията на европейските производители ACEA, се бори за възможността за удължаване на производството на автомобили с вътрешно горене.

План за спестяване на разходите на стойност 5 милиарда евро

Програмата, наречена „Следващо ниво на изпълнение’’, е част от план за намаляване на разходите на обща стойност 5 милиарда евро до 2027. Тя включва главно служители на административни отдели, ИТ и така наречените междинни области, т.е. тези, които не участват пряко в производството на автомобили.

Както съобщава Focus.de, обезщетението се определя индивидуално - в зависимост от възрастта, трудовия стаж, длъжността и заплатата. Например, 55-годишен мениджър на екип с 30 години опит и заплата от 9000 евро на месец може да получи повече от 500 000 евро. Човек на 45 години с 20 години опит и заплата от 7500 евро на месец - около 300 000 евро.

Избягване на колективни уволнения

Програмата може да се използва само от тези, които изразяват желанието си да напуснат и работодателят приема молбата им - така се прилага принципът на така наречената „двойна доброволност’’. Въпреки широкия обхват на програмата, Mercedes-Benz уверява, че не планира колективни съкращения по оперативни причини до 2035 като част от текущото споразумение със синдикатите.

Според данни на друго германско издание - Handelsblatt, досега 4000 души са използвали това решение, а предложенията са изпратени до 40 000 служителите на компанията.

Трансформация и риск от изтичане на умения

Mercedes-Benz обяснява, че програмата е начин за адаптиране на структурата на заетостта към новите реалности на индустрията - особено в условията на електрификацията на моделната гама, забавянето на търсенето и нарастващите разходи за суровини. По този начин компанията иска да намали разходите за персонал без принудителни съкращения и в същото време да поддържа висока мотивация в екипа.

Експертите обаче посочват, че такава широка програма за доброволно напускане може да доведе до загуба на ценни знания и опит в ключови отдели. За много служители обаче перспективата да напуснат с шестцифрен пакет за уволнение е твърде изкушаващо предложение, за да ги отхвърли. За щастие на Mercedes, програмата е доброволна от две страни - както служителят трябва да изрази желанието си да напусне, така и компанията трябва да приеме искането му.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!