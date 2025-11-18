Пласидо Доминго идва за вековния юбилей на „Варненско лято“

Снимка: Булфото

Морската столица се подготвя за едно от най-значимите културни събития – отбелязването на вековния юбилей на Международния музикален фестивал „Варненско лято“ през 2026 г. Основен акцент в предстоящата програма е концертът на световноизвестния тенор Пласидо Доминго, който за първи път ще пее пред варненска публика през април следващата година. Това стана ясно на днешното заседание на комисията по култура и духовно развитие към Общински съвет – Варна, на което съветниците единодушно дадоха съгласието си общината да отпусне 40 000 евро като частично финансиране на хонорара на великия маестро. Предложението за осигуряване на средствата беше направено от общинския съветник Даниела Димова.

Концертът е предвиден за 21 април и ще се проведе в Двореца на културата и спорта – единствената зала във Варна с нужните технически и акустични условия за събития от подобен ранг. На сцената до Пласидо Доминго ще застанат млади български оперни таланти, сред които Александрина Михайлова, която вече има зад гърба си изява на сцената на легендарната Ла Скала в Милано. Заедно с нея ще участват солистката Илина Михайлова, както и тенорите Валерий Георгиев и Рейналдо Дроз. Концертът във Варна ще бъде в съпровод на симфоничния оркестър на Държавна опера – Варна, а диригент на вечерта ще бъде маестро Найден Тодоров.

По време на заседанието беше съобщено, че програмата на фестивала за 2026 г. вече е готова и включва четири мащабни международни концерта. Фестивалът, основан през 1926 г., е най-старият музикален фестивал в България и един от първите в Европа. През цялото си почти вековно съществуване той е прекъсвал единствено по време на Втората световна война, бе изтъкнато в зала „Пленарна“.

Сред най-значимите акценти е поканата към два световноизвестни симфонични оркестъра, единият от Берлин, а другият – от Лондон. Ако преговорите приключат успешно, немският оркестър ще гостува през септември 2026 г., а британският ще закрие фестивала на 14 октомври 2026 г.

Още един престижен участник в програмата е Младежкият симфоничен оркестър на Европейския съюз – състав от музиканти между 18 и 23 години, подбрани чрез кастинг на всеки три години от всички 27 държави-членки на ЕС. Концертът им се планира за 18 август 2026 г., в разгара на летния туристически сезон, което ще привлече както местна, така и международна публика.

Четвъртият ключов акцент е Камерата Залцбург, един от най-авторитетните камерни оркестри в Европа с повече от 70-годишна история. Техният концерт е планиран за 30 юни 2026 г.

Всички големи концерти ще се проведат в Двореца на културата и спорта, тъй като само той отговаря на е изисквания за толкова мащабни международни формации. Очаква се аудитория от около 10 000 души само за трите най-големи концерта, което е своеобразен рекорд. За сравнение, през последното издание на ММФ „Варненско лято“ тази година са проведени 35 събития с общ капацитет 8 000 места.

Финансовата рамка също беше подробно обсъдена. През 2025 г. бюджетът на фестивала е бил 815 000 лв., от които 705 000 лв. са осигурени от Община Варна, а останалите – от дарители и спонсори. За юбилейното издание през 2026 г. се планира да се запази сходно финансиране, като допълнително ще бъдат необходими още 250 000 евро за реализацията на четирите мащабни концерта.

Сред темите на заседанието беше предложението на съветниците от ПП „Има такъв народ“ към Общински съвет – Варна за възстановяване на Международен балетен конкурс – Варна. Темата предизвика широка дискусия и акцентира върху необходимостта градът ни възроди едно от най-значимите си културни постижения.

Международният балетен конкурс, основан през 1964 г. и признат като първия в света професионален конкурс за балетисти, е сред културните символи на морската столица и на България. В продължение на десетилетия форумът предоставяше сцена за изява на елитни танцьори, хореографи, педагози и творци и допринасяше за кариерното развитие на имена, достигнали до най-престижните сцени по света. Традиционно конкурсът се организираше в Летния театър, но през 2020 г. поради сериозни финансови затруднения неговото провеждане беше прекратено.

Общинските съветници подчертаха, че възстановяването на конкурса е от ключово значение както за поддържане на културното наследство на града, така и за запазване на международното признание, изградено през годините. Отбелязано беше също, че необходимият ресурс за организацията се доближава до бюджета на Международния музикален фестивал „Варненско лято“.

В рамките на дискусията стана ясно, че ще бъде създадена работна група с участието на представители на Министерството на културата, специалисти от сферата на балетното и сценично изкуство, както и членове на фондация „Международен балетен конкурс – Варна“. Целта е разработването на организационен модел, който ще осигури стабилно управление и устойчивост на конкурса, за да може Варна отново да се превърне в притегателна сцена за най-талантливите балетисти в света.

