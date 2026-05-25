Платформа с ИИ ще следи за спекулации с цените на храните в Гърция

Гърция следи с изкуствен интелект цените на храните и се бори със спекулата. Платформата ще е достъпна до няколко дни.

Новата платформа се нарича "Колко струва" и използва изкуствен интелект за проследяване на цените на хранителните стоки. Платформата отчита в реално време цените на хиляди основни стоки и се използва за борба със спекулата и фалшивите промоции, обясни министърът на развитието Такис Теодорикакис, цитиран от БНР.

До няколко дни платформата ще е достъпна за граждани, които чрез нея ще проследяват около 10 хиляди артикула. Една от основните функции на платформата е да запази информацията поне за три месеца. Това дава възможност на потребителите да проследят дали дадено намаление е реално и дали цената е била изкуствено повишена непосредствено преди промоцията.

Изкуственият интелект ще открива подозрителни отклонения в цените и ще информира автоматично клиентите и органите за контрол.

За подвеждащи промоции и неспазване правилата за ценообразуване глобата е до 100 хиляди евро. При нарушения от страна на големите търговски вериги глобите надхвърлят един милион евро.

