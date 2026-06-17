Платформа за сигнали за нарушения на пътя във Варна набира скорост

кадър: "Подай сигнал към ОД на МВР - Варна"

Платформата "Подай сигнал към ОД на МВР - Варна", за нарушения на пътя, набира скорост. От началото на годината над 300 ситуации на неспазване на правилата за движение от Варна и региона са документирани и качени в електронната страница.

Това каза Юлия Андреева – администратор на фейсбук групата "Виждам те КАТ – Варна"в ефира на Радио Варна.

С увеличаването на туристите и оживлението по улиците на Варна нарастват и случаите на нарушения на пътя, сподели наблюденията си таксиметровият шофьор Петър Милушев, който обаче също отчита ефекта от платформата.

Системата е създадена от Областната дирекция на МВР – Варна в партньорство с Асоциацията за помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия. Целта е да се улесни подаването на сигнали и да се съкрати времето за реакция, обясни Андреева.

Постарали сме се хората да не бъдат разкарвани многократно по районните управления. Служителите се свързват с подателя и уговарят удобна среща, допълни тя.

Когато сигналите се обработват бързо, нарушителят не забравя какво е извършил и наказанието има по-силен възпиращ ефект, каза още Андреева.

Платформата е пилотен проект и към момента функционира единствено за територията на Варна и региона. За успешното подаване на сигнал е препоръчително да има видеозапис, на който ясно се вижда нарушението и извършителят.

Видеата са напълно валидни. Подателят допълнително потвърждава информацията с подпис, което прави доказателството неоспоримо, подчерта тя.

Сред нарушенията, за които най-често се подава сигнал, са преминаване на червен светофар, отнемане на предимство, неправилно изпреварване, агресивно шофиране и дрифт по пътищата – действия, които могат да доведат до тежки катастрофи.

Петър Милушев също има личен опит с платформата. Той разказа, че процесът е бърз и лесен – изпращането на видеозапис отнема няколко минути, а последващата среща с полицейски служител продължава кратко.

Според него платформата има и силен превантивен ефект.

Ако един водач бъде заснет многократно от различни участници в движението, това може да покаже, че той е системен нарушител и да се предприемат по-сериозни мерки, смята Милушев.

Редактор "Екип на Петел",

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