Плаж "Кара дере" превзет от стотици палатки, каравани и кемпери въпреки забраната

кадър: Нова тв

Диво къмпингуване или нарушение на закона - спорът за плаж "Кара дере" отново е на дневен ред. Едно от последните останали места за любителите на къмпингуването по Северното Черноморие се оказа изпълнено със стотици каравани, кемпери и палатки.

При проверка на институциите бяха установени множество незаконно разположени обекти, а на място пристигнаха представители на редица институции.

"Тук на този плаж е забранено разполагането на палатки, които виждате, че са заели може би 50% от територията на плажа. Има и пясъчни дюни, за които РИОСВ са компетентният орган и е забранено те да бъдат мачкани, погазвани или разполагани", каза в ефира на Нова телевизия главният експерт в Областна администрация - Варна Милен Илиев.

Нарушителите категорично отказаха да застанат пред камерата ни, а случайните плажуващи бяха на различни мнения относно проверките. "Аз не виждам проблем в това, защо да няма каравани", смята плажуваща. "В крайна сметка нека проверяват, след като това е законът", заяви друга жена.

По закон конкретният плаж е изключителна държавна собственост с по-специален статут и подобни гледки, според новата наредба, са строго забранени.

"Тук в момента попадаме изцяло в зона "А". Плажът не е защитена зона, но по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие плажовете "Кара дере", "Иракли" и "Корал" се водят плажове с пребиваване на тях за природосъобразен начин на къмпингуване. При тях зона "А" е 500 метра. Като за всички останали плажове и територии, извън урбанизирана територия, зона "А" е 100 метра", изтъкна Илиев.

Всеки нарушител получи официално предупреждение."Те получиха бележки, че имат срок, в който да ги премахнат, защото при следващото идване вече ще се използва техника, за да се товарят тези каравани и кемпери, които са без номера и ще се съхраняват на паркинг, при което който иска да си ги получи - ще бъде актуван", обясни експертът.

От областната управа напомниха и за санкциите. "Глобата е първоначално от 500 до 1000 лв., а последващо от 1500 до 3000 лв.", обясни той. Проверки като тази ще продължат до края на сезона.

Редактор "Екип на Петел",

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