Плаж на Дунава изуми България

Пиксабей

Докато румънският град развива крайбрежния туризъм, Русе се бори с промишлено замърсяване на водата

На няколко минути с кола от българо-румънската граница в Калафат функционира модерен плажен комплекс, който показва възможностите за развитие на крайбрежния туризъм по река Дунав. Sunny Beach Bascov предлага на посетителите си шезлонги за 3 евро на ден, освежаващи напитки, храна и организирана плажна зона само на 500 метра от ГКПП Калафат-Видин. За разлика от това, в Русе развитието на подобна инфраструктура се сблъсква с по-сериозни предизвикателства, свързани с качеството на водата в българския участък на реката, пише Дунав мост.

Комплексът в Калафат се отличава с организирана инфраструктура и удобства за семейства с деца. Според румънски туристически източници, заведението работи от 9:00 до 21:00 часа и предлага възможност за плащане с карта, което го прави достъпно за международни посетители.

Публикуваните в социалните мрежи снимки от плажа в Калафат предизвикаха остри дискусии сред българските потребители. "Такъв грозен кей като русенския няма по цялото крайбрежие на Дунав", коментира потребителка, докато друг отбелязва директния проблем: "В Русе никога, понеже плуват мазни петна от всички заводи в околията".

Този коментар отразява реална загриженост на местните жители. През март 2025 година рибарят Теодор Тодоров от рибарския канал DNFishing сигнализира за замърсяване на река Дунав край Русе. "Видях, че около лодката плуват много мазни петна. Пипнах, имаше специфичен мирис, нетипичен за река Дунав", заяви той пред медиите. Тодоров проследи източника на замърсяването до тръба от индустриалната зона и подчерта, че това не е първия случай.

Остров Люляк - природна алтернатива без удобства

Въпреки проблемите с качеството на водата край основния кей, Русе разполага с остров Люляк - дунавски остров западно от квартал "Долапите" с дължина 4,5 километра и максимална ширина почти един километър. С площ от 3,2 квадратни километра, той е шестият по големина сред българските дунавски острови.

През летните месеци островът привлича русенци, които търсят място за плуване далеч от промишлената зона на града. Достъпът до острова става с лодка, а посетителите намират пясъчни участъци подходящи за къпане. Въпреки това, островът не предлага никаква организирана инфраструктура - няма шезлонги, заведения за храна и напитки, санитарни възли или други удобства.

За разлика от модерния комплекс в Калафат с неговите услуги и удобства, остров Люляк остава в първобитно състояние. Липсват организирани зони за отдих, няма персонал за поддръжка, а посетителите трябва да носят всичко необходимо със себе си. Това прави плажуването там по-скоро приключение в природата, отколкото комфортна крайбрежна почивка.

Промишлеността като основен проблем

Качеството на водата в българския участък на Дунав е под натиск от интензивна промишлена дейност. Според експертни анализи, химическата, енергийната и металургичната промишленост са сред основните индустриални замърсители на реката. Промишлеността допринася за замърсяването с тежки метали, опасни органични микрозамърсители и петролни продукти.

РИОСВ - Русе редовно получава сигнали за замърсяване на реката. През последните години са правени проверки на различни промишлени обекти, включително завода за производство на биодизел "Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД, където са търсени нерегламентирани заустания в реката.

Изследване за PFAS замърсявания показва, че теста на риба в Русе от 2019 година отчита 64 ng/kg на тези опасни химикали, използвани широко в промишлеността. Румънските данни от съседното Гюргево показват стойности до 78 ng/l във водата и 200 ng/l в подпочвените води.

