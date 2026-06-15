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Плажът на Албена получи за 30-а поредна година отличието „Син флаг“. За БТА ръководителят на отдел "Сектор Спорт" в курортния комплекс Стоян Златев коментира, че този 30-годишен юбилеен успех е доказателство за дългогодишна стратегия, приемственост и дисциплина.

"Син флаг" не е просто награда, която получаваш веднъж – това е ежедневен изпит пред международните стандарти. Успехът ни се дължи на синергията между екипната работа на нашите служители, отговорното отношение на мениджмънта и философията за устойчив туризъм на територията на Албена. Вече три десетилетия доказваме, че е възможно да развиваме модерен туризъм в пълна хармония с природата”, допълни Златев.

По негови думи критериите на международната програма „Син флаг“ са разделени в четири основни категории. Сред тях са качеството на морската вода, екологичното управление и чистота, безопасността и предоставяните услугите, както и екологичното образование.

Златев отбеляза, че през летния сезон на 2026 година Албена залага на дигитализацията в услуга на екологията. Новостите са свързани с умно управление на плажа. “Внедряваме нови системи за мониторинг на чистотата и потреблението на ресурси. Дигиталните ни платформи за резервации и обслужване вече изцяло елиминират нуждата от хартиени носители”, каза Златев.

Обръща се внимание и на модернизация на инфраструктурата. “Продължаваме обновяването на легловата база и общите части в хотелите, като акцент пада върху подобряване на енергийната ефективност и използването на интелигентни системи за климатизация и осветление”, допълни Златев.

По думите му новости ще има и по темата за зеления транспорт. “Разширяваме парка от електрически превозни средства в комплекса, осигурявайки на гостите още по-лесен и екологичен достъп до плажната ивица - нашите безплатни електробуси”, посочи той.

Сред водещите екологични инициативи в комплекса е „От градината на Албена до трапезата“, при която значителна част от плодовете, зеленчуците, меда и виното, които се предлагат в ресторантите, са собствено екологично производство.

“Органичните отпадъци от хотелите и ресторантите се преработват в собствената ни биогаз инсталация, генерирайки зелена чиста енергия” допълни Златев.

По думите му продължава да се развива инициативата „Чист плаж“, която е свързана с традиционни информационни кампании и забавни екоактивности за децата в аниматорски програми, целящи да възпитат отговорно поведение към морето.

„Нашата дългосрочна визия е Албена да се утвърди като напълно въглеродно неутрален и самозахранващ се зелен курорт“, каза още Златев. По думите му сред основните цели са увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници чрез нови фотоволтаични мощности върху покривите на хотелите, пълно елиминиране на пластмасата за еднократна употреба в целия комплекс и устойчиво управление на природен резерват „Балтата“, който граничи с комплекса и е негово най-голямо богатство.

Редактор "Екип на Петел",

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