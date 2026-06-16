Плажовете във Варна с отлична оценка за чистота, Офицерският - със задоволителна

Снимка: Petel.bg

Почти всички български плажове получават отлична оценка за чистота на водата, което нарежда страната ни сред лидерите в ЕС по качество на водите за къпане. Това показват данните в новия доклад на Европейската агенция по околна среда, които са за 2025 г. и изследват 98 ивици, посочва Радио Варна.

От тях само Офицерският плаж в морската столица получава задоволителна оценка, а като "добро" е оценено качеството на водите на плажа "Минерален басейн" в курорта "Св. св. Константин и Елена" и на Централния плаж в град Черноморец.

Според доклада 85% от всички места за къпане в Европейския съюз са класифицирани като "отлични", а 96% покриват поне минималните изисквания на европейското законодателство. България изпреварва държави като Италия, Малта, Испания, Хърватия, Португалия и Франция. Пред страната ни са единствено Гърция и Кипър.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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