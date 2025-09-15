Племената в "Игри на волята" смениха териториите си

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Териториите в "Игри на волята" вече са с нови обитатели. Това стана след битката тази вечер.

Така Феномените от стопанството се местят в Резиденцията. На тяхното място отиват Завоевателите, които до сега гладуваха и понасяха несгоди на брега на отчаянието, а Лечителите от комфортната резиденция пък се смъкнаха на трето място и ще мизерстват цяла седмица.

Те отново доказаха правилото, че храната не винаги прави борбата, а притъпява и мускули, и ум. Така без грам несгода те загубиха чистите чаршафи, басейна, пълния хладилник, банята всеки ден.

