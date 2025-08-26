Племенник на Кадиров уби семейство на светофар, не последва абсолютно никакво наказание

Кадър Инстаграм

Племенник на брадатия чеченски вожд Рамзан Кадиров е причинил катастрофа с две жертви, но не е получил никаква санкция за това свое деяние. Това съобщава руската правозащитна организация Мемориал, цитира OFFnews.bgh.

Според техни източници в Чечня, на 20 юли 2025 г. в Грозни е станала катастрофа, при която отзад е била ударена Лада Приора с жители на село Гелдаган - семейна двойка и двете им деца. Автомобилът им, спазвайки правилата, спрял на червен светофар. В този момент обаче в задницата му с бясна скорост се врязал луксозен автомобил, управляван от Ясин Закриев, председател на Сметната палата на Чечня и племенник на Рамзан Кадиров.

В резултат на сблъсъка колата на семейството от Гелдаган се е ударила в стълб и била силно смачкана. И двамата родители загинали на място, а децата били тежко ранени. Закриев не е пострадал.

Погребението се е състояло на следващия ден. По нареждане на властите незабавно е проведено помирително действие между семействата. Наказателно дело не е образувано.

Помирението на кръвни вражди е традиционна процедура сред чеченците и ингушите. По време на церемонията семейството на жертвите публично прощава на виновника и по този начин го освобождава от кръвна вражда. Тази практика има много нюанси и може да се осъществи само по решение и съгласие на старейшините на двете семейства.

Според традицията намесата на властите в този процес е абсолютно изключена. В съвременна Чечня обаче тази традиция се използва от властите като инструмент за натиск и контрол - помирението се организира отгоре, често по ускорен начин и без реален избор за пострадалата страна, уточняват от Мемориал.

Информация за трагедията, в която е замесен роднина на главата на Чечня, не се появи в нито една от медиите в автономната кавказка република.

