Пленумът на БСП прие алтернативен дневен ред

Трети час продължава пленумът на БСП, на който трябва да бъде решено дали ще има извънреден конгрес преди предсрочните парламентарни избори и избор на нов председател на партията. Това предаде БНР.

В началото на заседанието членовете на Националния съвет отхвърлиха предложения от настоящото ръководство дневен ред на пленума, в който няма такава точка и приеха алтернативен, в който фигурира обсъждане дали да бъде свикан конгрес.

Към този момент обаче дискусията по този въпрос не е започнала.

Председателят на БСП Атанас Зафиров, който е и вицепремиер в оставка, представи отчет за постигнатото по време на участието в управлението.

