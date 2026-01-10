реклама

Пленумът на БСП прие алтернативен дневен ред

10.01.2026 / 14:26 1

Булфото

Трети час продължава пленумът на БСП, на който трябва да бъде решено дали ще има извънреден конгрес преди предсрочните парламентарни избори и избор на нов председател на партията. Това предаде БНР. 
В началото на заседанието членовете на Националния съвет отхвърлиха предложения от настоящото ръководство дневен ред на пленума, в който няма такава точка и приеха алтернативен, в който фигурира обсъждане дали да бъде свикан конгрес.
Към този момент обаче дискусията по този въпрос не е започнала.
Председателят на БСП Атанас Зафиров, който е и вицепремиер в оставка, представи отчет за постигнатото по време на участието в управлението.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
1
MrBean (преди 14 минути)
Рейтинг: 202896 | Одобрение: -1654
Има ли някъде видео да видя царството на Фред Флинстоун....

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама