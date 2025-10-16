Пленумът на ВСС решава за "тримата големи" в съдебната система

Булфото

Пленумът на ВСС трябва да реши дали да отправи искане до НС за автентично тълкуване на текстовете от Закона за съдебната власт, свързани с т.нар. "трима големи" в съдебната система - изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища. Заседанието на висшите магистрати е свикано от правосъдния министър Георги Георгиев.

Според прокурорската колегия спорният текст на закона е неприложим спрямо и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, защото той е избран преди влизането му в сила. От Съдийската колегия решиха, че текстът важи за председателя на Върховния административен съд, който също беше изпълняващ функциите след края на мандата си. На временния пост в началото на седмицата магистратите избраха Мариника Чернева. Според министъра на правосъдието Георги Георгиев двете колегии трябва да вземат общо решение по казуса, предаде БНТ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!