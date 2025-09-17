Плевен: Всекидневни проверки за незаконно ползване на вода
Пиксабей
Районният прокурор на Плевен Владимир Радоев разпореди ежедневни проверки за незаконно ползване на вода. Те се извършват от екипи на Областната дирекция на МВР и служители на ВиК на територията на цялата област.
Проверките са започнали миналата седмица и до месец прокурор Радоев ще отчете първите констатации, предаде БНР.
“Издадено разпореждане от моя страна към областна дирекция на МВР и към ВиК-Плевен и да има изготвен план за посещаването на всички адреси в град Плевен и област Плевен. Посещават се ежедневно такива адреси и се констатират нарушения, които нарушения говорим за присъединявания или неотчитане, биват изпращани към районна прокуратура”.
“Направена е справка, че имаме 16 случая. Има образувани досъдебни производства и както имаме от 2023 година до настоящия момент в 2025 година, като имаме и осъдени лица”.
За някого, който нерегламентирано се е присъединил към водопровод и ползва вода без да плаща, законодателят е предвидил наказание до 6 години лишаване от свобода и глоба до 15000 лв., посочи още прокурорът.
