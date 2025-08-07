Пиксабей

От днес Плевен минава на воден режим - и през нощта, и през деня. От „Водоснабдяване и канализация“ съобщават, че постъпващите водни количества за града и селищата продължават да намаляват.

Предложеният график, според настоящите технически възможности на водоснабдителната система, е както следва:

За гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Буковлък, с. Опанец, с. Победа и с. Ясен водоснабдяването ще бъде преустановявано от 22 часа до 5 часа и от 12 часа до 15 часа;

За с. Бохот, с. Брестовец, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Ралево и с. Тодорово водоснабдяването ще бъде преустановявано от 23 часа до 6 часа и от 14 часа до 17 часа;

За гр. Плевен водоснабдяването ще бъде преустановявано от 23 часа до 5 часа и от 13 часа до 16,30 часа, предаде Нова телевизия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!