Плевен се вдига срещу безводието, вече са на сухо и през деня

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Жители на Плевен поискаха решение на безводието в града, което доведе до разширяване на водния режим. Досега водата в града се спираше между 23 и 5 часа, но вече чешмите са сухи и между 13 и 16:30 часа. Пред bTV недоволни плевенчани заявиха, че положението е нетърпимо, особено за хората с малки деца или възрастни роднини на легло. Те коментираха, че до 2021 година е било поносимо, защото режим е имало само през есента. В горещото лято обаче е недопустимо, все пак живеем в 21-ви век, коментираха те.

От местното ВиК обясниха, че са положили усилия да увеличат налягането в града с нови помпи, но всичко зависи от количеството на водата, което недостига. За Плевен е нужно да се подават по 800 литра в секунда, но се достига само до 670 л/с, което води до разширението на режима.

„Общината не търси нови водни източници, ВиК отговорят, че не е тяхна работа да го правят. Гражданите ли да тръгнат да ги търсят?”, коментира в тази връзка недоволен плевенчанин.

