Плевенчанин: ВиК сплоти семейството ми

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Хубавото е, че гражданите на Плевен малко по малко се събуждат. От страна на иституциите - нямам никакъв оптимизъм. Вчера нямаше никого от представителите на институциите на протеста. Няма ги и влиятелните плевенчани. Призовавам ги - ректора на Медицинския университет, от прокуратурата също. Ето, в момента в прокуратурата ще отидат на работа 150 човека. Имат ли вода, нямат ли - не казват. А ние сме се изправили със семействата си тук.

Това коментира пред Нова тв протестиращ срещу безводието плевенчанин.

Единственото, за което мога да благодаря на кмета на града и на управителя на ВиК - Плевен, т.е. "Въздух и кал", е, че споти моето семейство. В 7 часа всяка сутрин четиричленно семейство се нареждаме пред банята, за да можем да се изкъпем до 9 часа. Толкова сплотени никога не сме били. Така че ВиК ни сплоти, за да може д а с тоим всеки ден под строй за два часа, когато имаме вода. Но днес ще отида некъпан на работа заради нашигте управници, защото днес съм навън, за да протестирам, коментира той.

Проблемът на Плевен не е, че в момента няма вода. Проблемът е, че вода няма от години. За мен нещата стоят така - от 1 септември да се спре бда се плаща вода докато нещата не се оправят, коментира една от протестиращите жени.

