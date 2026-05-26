Плевенските антимафиоти арестуваха двама за държане и преработка на огнестрелно оръжие

Снимки: МВР

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ проведе специализирана операция по неутрализиране дейността на лица, свързана с придобиване, държане, произвеждане и преработка на огнестрелни оръжия- престъпления по чл.337 и чл.339 НК. Акцията е проведена на 22 май т.г. на територията на област Плевен, под надзора на Районната прокуратура, съобщават от МВР.

При извършените действия по разследването са претърсени три имота в условията на неотложност.

Намерени са незаконно притежавани огнестрелни оръжия, части и механизми за производство на огнестрелни оръжия и боеприпаси - три нарезни карабини, пет пистолета и револвер - цели и на части, както и над 70 боеприпаса различен калибър, затвори с цев, ударници, пълнители, барут.

Иззети са още мобилни телефони, парична сума в размер на 7300 евро и 4000 лева.

На иззетите веществени доказателства са назначени експертизи. Двама души - мъж и жена, са задържани за срок от 24 часа по реда на ЗМВР.

Продължава работата за разкриване на цялостната престъпна дейност на арестуваните.

