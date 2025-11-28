Плевнелиев: Този кабинет трябва да остане работещ до президентските избори

Снимка: Булфото

Радвам се, че Борисов – с неговия политически инстинкт, вчера сутринта взе правилното решение да изтегли Бюджет 2026. Това е правилното действие, за да се даде шанс най-малкото всички да бъдат чути — от младите хора на България, от протестиращите, но и от непротестиращите, от крайните, от умерените, но и от работодателите и профсъюзите. Това заяви в „Здравей, България” президентът Росен Плевнелиев, коментирайки решението за изтегляне на първия бюджет на страната ни в евро.

По думите му той наблюдавал внимателно протеста в "Триъгълника на властта". "Имаше хора, които си пиеха бирата и след това хвърляха бутилките. Но имаше изключително много истински млади хора, които по един естествен начин показаха защо са там и за какво се борят", подчерта той.

На въпрос ще свърши ли работа оттеглянето на план-сметката за догодина, ако бунтът не е просто срещу бюджета, а и срещу властта, Плевнелиев заяви: "За мен винаги е било ясно, че 2026 година е ключова. Тя ще определи политическата ситуация в България, но и икономическата за години напред. Това е година на президентските избори, но покрай тях ще има сериозен опит за промяна на баланска и смяна на властта".

Президентът беше категоричен, че протестът е катализатор на подобно действие и "трябва да наблюдаваме много внимателно накъде ще тръгне България" И избори възможните сценарии. "В първия - следващите три месеца са критични за България. Ако властта не успее по един разумен начин да се закрепи, очевидно тръгваме към извънредна нестабилност. Това го знаем. Виждали сме го. Знаем какво предстои", посочи той.

И допълни: "В другия вариант е да се изчака поне до президентските избори. Това е демократичният вариант, в който народът по своя честен начин да заяви желанието си, а и това ще бъде една оценка за всички в парламента".

Плевнелиев беше категоричен, че "кабинетът трябва да продължи работа до президентските избори". "За мен честният вариант е да се стигне до президентските избори. Има още много работа за вършене. Това правителство — добро или лошо, дори трудно родено, постигна две исторически стратегически цели за България. Това са Шенген и еврозоната. Аз благодаря на всички, които подкрепяха това правителство, за да постигне тези цели за България и за бъдещите поколения българи".

Но президентът беше категоричен, че има поне още три следващи големи цели, които трябва и може това правителство да постигне. На първо място е влизането на България в Организацията за икономическо сътрудничество в средата на юни. Второто е Планът за възстановяване и устойчивост за 6 милиарда евро. И третото е доброто име и репутация на България.

"Влизаме в еврозоната счупени, без никакво самочувствие, без никакъв план, без посока. Качихте се на последния влак, на последния вагон. Едва ли не — късметлиите. Не, еврозоната е един страхотен инструмент, платформа за всички нас да произведем една друга икономика, да дадем едно друго бъдеще на нашите деца. Това съответства и на отговорни действия в политиката, които точно през 2026-а трябва да се случат", категоричен е Плевнелиев,

И допълни: "Винаги има риск кабинетът да се взриви отвътре. Виждате сериозното напрежение. Но искам да кажа и нещо, в което дълбоко вярвам. Трябва да сложим цялата голяма картина на масата, за да бъдем честни към българските граждани. Аз дълбоко вярвам, че през 2026-а ще бъде направен много сериозен опит за промяна на властовия баланс в държавата. Ще го кажа в прав текст: президентът Радев ще иска да вземе властта. Това е ясно. Но той има само два начина, по които може да го направи. Единият е да чака до президентските избори, да слезе от мандата си, както го направи президентът Първанов — да си направи политическия проект и да се бори на терен, както всички други политически партии по един демократичен начин. Аз не считам, че той иска това. Според мен той търси извънредна нестабилност".

Плевнелиев припомни, че "всеки ден, по всякакъв начин, той критикува кабинета и това правителство". "Винаги сме знаели, че ПП–ДБ, родени под неговата закрила и в онзи самолет към Китай, когато те се разбраха с президента Радев — винаги сме знаели, че те ще обслужват неговата властова амбиция. Това се отнася и за „Възраждане“. Аз съм убеден в това, което казвам — че следващите три месеца ПП–ДБ, „Възраждане“ и други популистки партии в НС ще направят всичко възможно, за да счупят парламента".

