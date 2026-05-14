Площадът пред парламента осъмна с клетки за телета

Булфото

Пред сградата на Народното събрание се провежда протест срещу отглеждането на телета в клетки.

Акцията е организирана от доброволческата организация "Невидими животни" и има за цел да направи проблема с отглеждането на телета в клетки видим за обществеността и законотворците.

До момента инициативата им е подкрепена от близо 150 000 души чрез петиция и от над 250 кандидат-депутати чрез анкета по време на предизборната кампания.

