Пловдив излиза на протест с надежда за чудо с пострадалата Хриси и момченцето й

Недоволни излизат през Съдебната палата в Пловдив днес в 12:00 часа на протест с надежда и молба за случване на чудо с 35-годишната Хриси и нейното детенце да оцелеят и да се върнат отново сред близките си хора. Затова се молят близки познати и непознати хора от Пловдив и затова ще излязат на протест. Хриси и момченцето й бяха пометени от 21-годишния Никола Бургазлиев с АТВ в Слънчев бряг и в момента лекарите в Бургас се борят за живота им. Според последни информации майката се намира в клинична смърт и състоянието й непрекъснато се влошава.

Михаела Танчева е организатор на този протест. Тя разкри защо са излезли на улицата и какви са техните искания.

Настояваме причинителят на деянието да бъде задържан под стража. Въпреки че не познавам лично семейството, за мен не е нормално да пратиш двама души в кома, а единият вече в клинична смърт, и да си седиш вкъщи, и да си обвинен за средна лесна повреда, каза Михаела.

Любомир Соколов пък е първи братовчед на Хриси, но я чувства по-скоро като сестра, отколкото като братовчедка.

Държим веднага да задържат под стража този, който го направи. Защото двама мои близки са с опасност за живота и стоят безжизнени в болнични стаи, а той си е вкъщи, все едно нищо не се е случило. Също така държим родителите му да бъдат отстранени от системата на МВР до приключване на делото, тъй като ни притеснява това, че ще повлияят на разследването и няма да се вземат под внимание всички факти за настъпилото деяние, заяви по бТВ Любомир.

