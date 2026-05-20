Пловдивчани: Всяка вечер става страшно по булевард „Свобода“

кадър: youtube

Поредна вечер на шум, свистене на гуми и опасни маневри по булевард „Свобода“.

За това сигнализира читател на TrafficNews, който изпрати ма медията и видео, заснето около 23:00 часа.

На кадрите се виждат автомобили, които правят рискови обратни завои, а от форсирането на двигателите и превъртането на гумите шумът ехти в района.

Според живеещи в квартала подобни сцени не са единичен случай, а се случват често през късните часове на денонощието. Хората твърдят, че булевардът редовно се превръща в място за демонстрации на висока скорост и опасно шофиране, което създава напрежение и сериозно безпокойство сред живеещите в района.

„Не можем да спим, будят се малките деца и бебетата. Всяка вечер слушаме свистене на гуми и форсирани двигатели“, разказват жители на квартала. По думите им, освен шумът, сериозен е и рискът от инцидент, тъй като по булеварда преминават и други автомобили, а в района има жилищни сгради и пешеходци. Макар това да се случва в късните часове, според пловдивчаните има достатъчно хора по улиците, които могат да пострадат при евентуален инцидент, допълва Трафик нюз.

На видеото се чува силен шум от рязко подаване на газ, а автомобилите извършват маневри насред пътното платно. Хората се притесняват, че подобно поведение може да доведе до тежка катастрофа, ако не бъдат взети навременни мерки.

Живеещите в района настояват за по-засилено полицейско присъствие и контрол в късните часове, за да бъдат предотвратени подобни прояви. Според тях е необходимо органите на реда да предприемат действия, преди да се стигне до сериозен инцидент.

